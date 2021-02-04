В Кремле назвали неприемлемым санкционное давление со стороны США

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В Кремле считают санкционное давление со стороны Соединенных Штатов в двусторонних отношениях неприемлемым. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что в РФ видят регулярные санкционные рефлексы у законодателей США. Кроме того, представитель Кремля добавил, что такие подходы в двусторонних отношениях являются неприемлемыми, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что американские сенаторы внесли в Конгресс США законопроект о введении санкций против РФ по делу блогера Алексея Навального.

Ранее МИД РФ рекомендовал зарубежным политикам, которые комментируют ситуацию с Навальным, уважать международное право, а также обратить внимание на проблемы своих стран. Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров уточнил, что заявления Запада по данной теме идут «как под копирку».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала поведение западных дипломатов в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.

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