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Кремль надеется, что ЕС не будет увязывать перспективы отношений с РФ с делом Навального
Фото: Moscow-Live

Кремль надеется, что ЕС не будет увязывать перспективы отношений с РФ с делом Навального

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков оценил перспективы отношений между Россией и Евросоюзом и выразил надежду, что в ЕС не будут увязывать возможные отношения с Москвой с делом Алексея Навального.

Ранее стало известно, что в России должен посетить глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

— Надеемся, что такой глупости, как увязывание перспектив российско-еэсовских отношений с делом этого обитателя СИЗО, не произойдет, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Дмитрий Песков также заявил, что иностранные дипломаты, которые прибыли на процесс по делу Алексея Навального, не должны вмешиваться во внутренние дела России или оказывать давление на суд.

Их действия, уточнил пресс-секретарь президента РФ, не должны выходить за рамки Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Ранее МИД России прокомментировал действия Евросоюза из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Читайте также: Генпрокуратура России прокомментировала ситуацию с Алексеем Навальным

Дмитрий ПесковЕвросоюзКремль
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