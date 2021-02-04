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Законопроект о санкциях по делу Навального внесли в Конгресс США
Фото: twitter.com/FamilyEnterpri3

Законопроект о санкциях по делу Навального внесли в Конгресс США

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Американские сенаторы внесли в Конгресс США законопроект о введении санкций против РФ по делу блогера Алексея Навального. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщается в пресс-релизе парламентариев.

Уточняется, что администрации Соединенных Штатов предложили определить, нарушала ли Россия международные нормы по применению биологического оружия. Если ответ будет положительным, санкции коснутся различных чиновников, передает РИА Новости.

Ранее МИД РФ рекомендовал зарубежным политикам, которые комментируют ситуацию с Навальным, уважать международное право, а также обратить внимание на проблемы своих стран. Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров уточнил, что заявления Запада по данной теме идут «как под копирку». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала поведение западных дипломатов в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил ТАСС, что законопроект сенаторов США о санкциях против России из-за ситуации с Навальным — повод для оказания давления на РФ и вмешательство в юрисдикцию российского судопроизводства.

Читайте также: Кремль надеется, что ЕС не будет увязывать перспективы отношений с РФ с делом Навального

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