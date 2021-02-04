Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Алексей Пушков: Двойные стандарты стали нормой политики Запада
Фото: пресс-служба Совфеда

Алексей Пушков: Двойные стандарты стали нормой политики Запада

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Политика двойных стандартов стала нормой для западного мира. Об этом глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в ходе своего онлайн-брифинга в среду, 4 февраля.

По мнению сенатора, на сегодняшний день западные государства не выполняют требования, которые сами же предъявляют к другим странам, включая, например, Россию, Китай и Иран.

— Двойные стандарты стали нормой политики западных государств, но я считаю, что нам нужно перестать следовать принципу «Вы вот нас упрекаете, а сами что?». В этом нет смысла, — сказал член СФ.

Он подчеркнул, что дискурс на эту тему обострился на фоне фактической смерти свободы слова в мире. К такому выводу Пушков пришел после того, как руководство некоторых соцсетей стало блокировать политиков и огромные группы пользователей за инакомыслие.

— Facebook, например, заблокировал группу с 1,8 миллиона пользователями за то, что они ставили хештег «Байден — не мой президент». Соцсети могут блокировать информацию, но в США они делают это не по закону, а произвольно. И почему-то по такому же пути идут руководители других западных стран. Почему-то они не делают никаких зубодробительных высказываний на эту тему, — добавил сенатор.

Читайте также: Пушков пообещал «чувствительные» штрафы для соцсетей за нарушение законов РФ

стандартыАлексей ПушковРоссия и Запад
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Набранных темпов не снижаем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Зачем школам переходить на шестидневку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Нобелевская премия мира — да кому она нужна

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не отрекаются, любя»: жертвы любовного треугольника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы есть то, что мы едим

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Почему дорожают ЖКУ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пернатый спецназ: как птицы мира помогли победить в войне

Все мнения
О проекте