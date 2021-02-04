Алексей Пушков: Двойные стандарты стали нормой политики Запада

Фото: пресс-служба Совфеда

Политика двойных стандартов стала нормой для западного мира. Об этом глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в ходе своего онлайн-брифинга в среду, 4 февраля.

По мнению сенатора, на сегодняшний день западные государства не выполняют требования, которые сами же предъявляют к другим странам, включая, например, Россию, Китай и Иран.

— Двойные стандарты стали нормой политики западных государств, но я считаю, что нам нужно перестать следовать принципу «Вы вот нас упрекаете, а сами что?». В этом нет смысла, — сказал член СФ.

Он подчеркнул, что дискурс на эту тему обострился на фоне фактической смерти свободы слова в мире. К такому выводу Пушков пришел после того, как руководство некоторых соцсетей стало блокировать политиков и огромные группы пользователей за инакомыслие.

— Facebook, например, заблокировал группу с 1,8 миллиона пользователями за то, что они ставили хештег «Байден — не мой президент». Соцсети могут блокировать информацию, но в США они делают это не по закону, а произвольно. И почему-то по такому же пути идут руководители других западных стран. Почему-то они не делают никаких зубодробительных высказываний на эту тему, — добавил сенатор.

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