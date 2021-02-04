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Пушков пообещал «чувствительные» штрафы для соцсетей за нарушение законов РФ
Фото: пресс-служба Совфеда

Пушков пообещал «чувствительные» штрафы для соцсетей за нарушение законов РФ

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

В России будет ужесточаться система штрафных санкций для интернет-платформ. Об этом заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в ходе онлайн-брифинга в среду, 4 февраля.

Сенатор выступил с заявлением комиссии СФ, согласно которому интернет-платформы, работающие на территории РФ, должны соблюдать российское законодательство по части распространения информации. Эта проблема приобрела еще большую актуальность в свете незаконных акций протеста, произошедших в январе 2021 года. По словам Пушкова, некоторые сетевые площадки, включая крупные соцсети (Facebook, Instagram, TikTok и другие), призывали взрослых и детей к участию в несанкционированных митингах и даже способствовали их проведению.

Мы будем работать над созданием системы штрафных санкций, которые должны будут побудить интернет-платформы исходить из того, что они должны подчиняться российскому законодательству, действуя на территории РФ. Нужно понимать, что все эти платформы, принадлежащие крупным технологическим компаниям, занимаются в России бизнесом. У них здесь большой рынок, а наши пользователи — это объекты их рекламы, которая в свою очередь — источник доходов. Компании делают большие деньги, поэтому они должны подчиняться нашим законам. Иначе источники доходов будут перекрыты, — подчеркнул политик.

Он уточнил, что законодательство в этой части вопроса будет серьезно перерабатываться в целях усиления контроля над деятельностью интернет-платформ. Практика штрафов продолжится, а сами санкции, вероятно, будут расти и станут «чувствительными», ожидает сенатор.

Практика активного штрафования продолжится. Если интернет-платформы хотят работать спокойно, то это нужно делать по законам, а не по их собственным внутренним представлениям. Мы будем за этим внимательно следить. У нас нет намерения вести войну, но это и не сотрясание воздуха, — заключил Пушков.

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