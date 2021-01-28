Захарова рассказала о политике американских соцсетей в отношении посольств РФ

Фото: МИД РФ

Аккаунты российских посольств в американских социальных сетях на регулярной основе подвергались блокировке, тогда как фейковые страницы, якобы принадлежащие дипведомствам РФ, получали официальный статус. Об этом в четверг, 28 января, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам Захаровой, для получения официального статуса аккаунтов настоящих посольств у российской стороны уходило много времени, чтобы «достучаться до офисов компаний американских соцсетей и интернет-платформ и решить этот, казалось бы, элементарный вопрос».

При этом в аккаунтах до блокировки не появлялось какой-либо «не то что неправомочной, но и выходящей за какие-то пределы информации», посольства «просто ведут обычную информационную работу», подчеркнула представитель МИД.

Что касается фальшивых аккаунтов псевдопосольств, приходится доказывать администрациям американских соцсетей, что их следует заблокировать как фейковые, рассказала Захарова.

После того, как социальные сети стали блокировать официальные аккаунты 45-го президента США Дональда Трампа, о такой стратегии американских интернет-площадок узнал весь мир, отметила Захарова в интервью телеканалу «Крым24».

Ранее Мария Захарова заявила, что Москва будет ставить вопрос о вмешательстве США во внутренние дела Российской Федерации на международных площадках. Она отметила, что эта проблема обсуждается с американскими дипломатами в двустороннем формате.

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