МИД РФ выразил протест послу США в связи с поддержкой незаконных акций в России

Фото: МИД РФ

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков провел разговор с послом США в России Джоном Салливаном из-за публикаций в Сети, поддерживающих несогласованные акции в России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 25 января.

Она пояснила, что американскому послу был заявлен решительный протест за поддержку несогласованных акций, которые прошли в нескольких российских городах.

— До сведения американского посла было доведено, что российская сторона рассматривает эти материалы, а также заявление госдепартамента США как прямое вмешательство во внутренние дела нашей страны, — сказала Мария Захарова.

Официальный представитель МИД заявила, что Москва призывает Вашингтон соблюдать российские законы, передает РИА Новости.

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