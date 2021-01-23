Способное достроить газопровод «Северный поток-2» судно прибыло в немецкий порт

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», прибыл в немецкий порт Висмар. Об этом в субботу, 23 января, сообщили в глобальной системе позиционирования судов Marine Traffic.

Уточняется, что ранее на протяжении недели судно находилось недалеко от Калининграда, передает РИА Новости.

Другое судно, «Фортуна», располагается возле недостроенного участка «Северного потока-2» к югу от датского острова Борнхольм. Туда оно прибыло в пятницу, 22 января. Баржа, как утверждают датские власти, должна заниматься укладкой труб в водах королевства. На данный момент «Фортуна» достроила 2,6 километра трассы у берегов ФРГ.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что летом 2020-го Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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