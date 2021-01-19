Кремль: «Северный поток — 2» сталкивается с незаконным давлением со стороны США

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Проект «Северный поток — 2» сталкивается с грубым и незаконным давлением со стороны Соединенных Штатов. Кремль выражает сожаление по этому поводу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 19 января.

По его словам, Америка продолжает совершать действия, направленные на введение незаконных ограничений в отношении операторов, задействованных в строительстве газопровода, передает РИА Новости.

— Продолжает этот международный проект сталкиваться с грубым незаконным давлением со стороны Соединенных Штатов Америки. Мы сожалеем в связи с этим, — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что Москва продолжит последовательную работу по финализации проекта «Северный поток — 2». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия внимательно отслеживает всю ситуацию с газопроводом.

Ранее СМИ сообщили, что Штаты 19 января введут санкции в отношении судна «Фортуна» и его собственника — компании «КВТ-Рус».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что летом 2020-го сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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