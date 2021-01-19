Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Правительство Германии с сожалением восприняло решение Соединенных Штатов о введении санкций в отношении судна «Фортуна», которое задействовано при строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила представитель Министерства экономики и энергетики Германии.

— Мы принимаем это к сведению с сожалением, — цитирует представителя ведомства DPA.

Она подтвердила информацию, что санкции будут введены в отношении российского судна.

В американском посольстве в Берлине сообщили, что все так же полны решимости предпринять все попытки остановить строительство «Северного потока — 2», который якобы «представляет угрозу национальным интересам европейских союзников».

Ранее СМИ сообщили, что Америка 19 января введет санкции против судна «Фортуна» и его собственника — компании «КВТ-Рус».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что летом 2020-го сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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