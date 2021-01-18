Экологи добились приостановки разрешения на строительство «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Действующая в ФРГ негосударственная организация «Союз охраны природы и биоразнообразия» обжаловала разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне ФРГ, которое было выдано Федеральным морским и гидрографическим агентством.

Уточняется, что похожая жалоба поступила от природоохранной организации DUH, сообщили в немецкой телерадиокомпании NDR1, а также Reuters.

Кроме того, в BSH подтвердили подачу экологами жалоб. Стало известно, что появление таких возражений означает приостановку разрешения, которое было выдано ведомством, передает РБК.

Ранее СМИ сообщали, что США планируют ввести санкции в отношении российского трубоукладчика «Фортуна», который занимается строительством газопровода «Северный поток — 2».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что летом 2020-го сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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