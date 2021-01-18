СМИ: США планируют ввести новые санкции по «Северному потоку — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

США планируют ввести санкции в отношении российского трубоукладчика «Фортуна», который занимается строительством газопровода «Северный поток — 2». Об этом в понедельник, 18 января, сообщает агентство Bloomberg.

США активно выступают против этого проекта, так как Штаты продвигают в Евросоюз свой сжиженный природный газ.

Ранее стало известно, что федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило компании Nord Stream 2 разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что летом 2020-го сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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