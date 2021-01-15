Германия продлила разрешение на строительство «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило компании Nord Stream 2 разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2». В сообщении уточнили, что речь идет об участках 16,5 километра и 13,9 километра на территории ФРГ.

Разрешение на строительство газопровода там уже выдавалось, но срок его действия истек в сентябре 2020 года. Теперь его продлили до мая 2021 года, передает РИА Новости.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал оборонный бюджет станы, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что летом 2020-го сенат Америка одобрила оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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