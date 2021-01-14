СМИ выяснили дату окончания строительства «Северного потока — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Оператор проекта Nord Stream 2 AG планирует завершить строительство газопровода «Северный поток — 2» в июне 2021 года. Об этом в четверг, 14 января, сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, работы в Дании закончатся в мае. Затем судно приступит к укладке труб в водах Германии.Работы в Германии планируют завершить в июне.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет станы, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что летом 2020-го сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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