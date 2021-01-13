Энергетик прокомментировал отказ датской компании от проекта «Северный поток — 2»

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Датская консалтинговая инжиниринговая компания Rambøll вышла из проекта «Северный поток — 2». Из-за угрозы американских санкций она не будет участвовать в завершении строительства газопровода, пишет газета Politiken. Как решение датской фирмы отразится на судьбе проекта, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича.

Эксперт уверен, что хоть и решение датской компании затягивает строительство, но найти ей замену возможно.

— Понятно, что из-за санкций многие компании будут бояться участвовать в проекте, в том числе страховые и сертификационные. Вопрос в том, хватит ли у Газпрома и у партнеров сил и времени, чтобы подготовиться к этим санкциям. В ближайшее время мы это узнаем. Ключевой фактор здесь — сохранение поддержки проекта со стороны Германии. Пока Германия его поддерживает, можно будет найти замену и сертификаторам, и инжиринговым компаниям, пользоваться посредничеством экологического фонда, — отметил Митрахович.

На поиск альтернативы потребуется время.

— Пока немцы поддерживают, в том или ином варианте решение будет найдено, хотя и затянется. Можно ожидать, что в ближайшее время все разрешится, неверное. Нужно время. Будут искать механизмы, перепрятывать концы, оформлять договоры, чтобы приходилось вводить санкции против этого немецкого фонда, чтобы американцам было это сложнее сделать. Борьба в ближайшие месяцы будет продолжена, — добавил экономист.

Напомним, 9 января парламент земли Мекленбург-Передняя Померания в Германии одобрил создание регионального «Фонда защиты климата и окружающей среды». Его цель — обеспечение защиты от санкций США компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2».

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