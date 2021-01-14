Трубоукладчик «Северного потока — 2» покинул Висмар за день до начала укладки

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Трубоукладчик

Трубоукладчик «Фортуна» вышел из немецкого порта Висмар. Об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic.

Судно покинуло гавань примерно в 13:00 по Москве за день до начала строительства участка российского газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании.

«Фортуна» остановилась в Висмаре в конце декабря 2020 года, куда она прибыла после двух недель укладки небольшого участка проекта в водах ФРГ. 15 января судно должно присоединиться к возобновлению работ по строительству объекта в водах Дании.

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет станы, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что летом 2020-го сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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