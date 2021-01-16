Названо возможное препятствие для завершения строительства «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Продление локдауна в Германии может оказать влияние на строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом в субботу, 16 января, заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

По его словам, газопровод необходимо быстрее достраивать. Он добавил, что в случае падения экономики ФРГ и ЕС спроса на топливо не будет.

Кроме того, Гердт напомнил, что экономические связи РФ и Германии касаются не только энергетической сферы. Именно поэтому и последствия локдауна в ФРГ для России не ограничатся лишь влиянием на «Северный поток — 2», передает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило компании Nord Stream 2 разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что летом 2020-го сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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