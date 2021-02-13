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Прокуратура проведет проверку после обрушения крыши ангара в Новой Москве
Фото: АГН Москва

Прокуратура проведет проверку после обрушения крыши ангара в Новой Москве

Юлия Ямпольская

Происшествия

Прокуратура Москвы проведет проверку по факту обрушения крыши ангара в ТиНАО. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что по результатам проверки специалисты установят обстоятельства и причины произошедшего, а также дадут оценку исполнению ответственными лицами требований законодательства, в частности, об обеспечении безопасной эксплуатации объекта.

Кроме того, по итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования, заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Троицком административном округе спасатели вытащили двоих человек из ангара, в котором на площади 200 «квадратов» просела кровля.

Читайте также: Прокуратура проверит сведения из-за обрушения крыши ДК на севере Москвы

ТиНАОПрокуратурапроверка
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