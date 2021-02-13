«Серьезные суммы»: можно ли разбогатеть на откапывании машин в Москве

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На Москву обрушился мощный снегопад. Непогода создала проблемы как пешеходам, так и автомобилистам, чьи машины оказались погребены под толщей снега. И если для одних москвичей это настоящий плен, то для других — возможность подработать. В интернете можно найти предложения по откапыванию автомобилей и расчистке парковочных мест. «Вечерняя Москва» пообщалась с авторами таких объявлений и узнала, есть ли спрос и сколько можно заработать.

Цена за услугу в столице варьируется от 100 до 1500 рублей. Очистить машину предлагают как в одиночку, так и целыми бригадами. Кто-то обещает приехать оперативно чуть ли не в любую точку города, а кто-то ограничивается своим районом.

По словам руководителя одной из таких бригад Никиты Д., уборкой снега он со своими сотрудниками решил заняться в середине января, когда Москву накрыли метели. Разумеется, по словам мужчины, это не основной заработок. Его люди профессионально занимаются демонтажем различных конструкций и очисткой крыш от снега.

— Проблему с заснеженными автомобилями я почувствовал во время первых снегопадов, 15 января, и решил совместить приятное с полезным, чтобы мои люди не простаивали и заодно жителям города помочь. Перемещаясь по Москве и видя заваленные снегом при уборке улиц машины, мы решили, что это вполне хорошее занятие, — объяснил спикер.

«Отбить бензин и на зарплату»

Сейчас Никита и его сотрудники выезжают на очистку машин в районах метро «Печатники», «Автозаводская» и «Сокольники». В Подмосковье не работают. Бригадир признается, что в среднем бывает по 3–4 заказа в день и много заработать на этом не получается.

— Больше 500 рублей я не беру — чисто «отбить» бензин той машины, на которой рабочие приезжают, и на зарплату для них. У нас приезжают на расчистку 2–4 человека, чтобы быстро лопатами все раскидать. Здесь же дело исключительно в мобильности и быстрой помощи. Но заказов немного, потому что не все знают, куда обратиться. В этом основная проблема, на мой взгляд, — добавил собеседник «ВМ».

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Компьютерщик Павел тоже недавно решил, помимо новых технологий, заниматься очисткой автомобилей от снега. Делает он это в Выхине.

По словам IT-специалиста, заказов, несмотря на привлекательный ценник в 100 рублей, — всего семь с 20 января. Тогда как снега на юго-востоке Москвы, с его точки зрения, вполне хватает. Да и просмотров у его объявления немало.

— Я лично связываю недостаток заказов с тем, что реклама на интернет-сервисах работает не так хорошо, как хотелось бы. А те объявления, которые вешаю в подъезде, быстро срываются. Тем не менее три человека меня просят чистить свое парковочное место теперь на постоянной основе, а если им нужно срочно — готовы платить в два–три раза больше, — поделился Павел.

При этом он заметил такую тенденцию: мужчины предпочитают чистить автомобили самостоятельно, а к нему обращаются в основном девушки.

Повод для знакомства

Павел просит мало денег за свои услуги, чтобы сохранить долгосрочные отношения с клиентом.

— Я свободен, работаю удаленно и в любое время могу подойти и почистить. Без проблем. Но надо понимать, что это сезонная подработка. Сейчас снег идет, потом неделю его не будет. Смысла замахиваться на большие деньги не вижу. Я больше склонен к длительным отношениям, перерастающим в серьезные суммы, — пояснил автор объявления.

В целом же уборку снега Павел воспринимает как приятный дополнительный доход и повод познакомиться с новыми людьми.

Между тем, по прогнозам синоптиков, снегопады в Москве продлятся до 14 февраля. В условиях зимы и тем более снежной погоды один из наших героев, бригадир Никита, дал автомобилистам простой совет: возить в машине лопату. Потому что, по его словам, если вы паркуете машину вдоль дороги, то авто в любом случае заметет при уборке улиц снегоуборочной техникой. Машина окажется в искусственном сугробе, и для ее владельца это может стать «не самым приятным сюрпризом утром».

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