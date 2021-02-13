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Более трех тысяч человек задействованы в уборке снега в Москве
/ Фото: Официальная страница Комплекса городского хозяйства Москвы в Facebook

Более трех тысяч человек задействованы в уборке снега в Москве

Юлия Ямпольская

Город

За сутки в Москве убрали свыше 30 тысяч квадратных метров снега с парковых путей депо. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

На данный момент в городе продолжают расчищать и подходы к станциям метро и МЦК. В уборке снега задействовано более трех тысяч человек.

Специалисты делают все возможное, чтобы столичное метро оставалось доступным и комфортным даже в непогоду.

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