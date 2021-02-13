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Аэропорт Домодедово начал работать в усиленном режиме из-за снегопада
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Аэропорт Домодедово начал работать в усиленном режиме из-за снегопада

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

Московскому аэропорту Домодедово из-за сильного снегопада требуется больше времени для обслуживания самолетов. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщилив пресс-службе авиагавани.

Так, аэропорт привлек дополнительный ресурс и усилил рабочие смены. Кроме того, начал работу оперативный штаб.

— В зонах вылета подаются аудиообъявления о возможной задержке времени отправления рейсов. Для работы в неординарных условиях в аэропорту создан оперативный штаб, который функционирует в круглосуточном режиме, — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что в составе штаба — главы подразделений и предприятий аэропорта.

Ранее сообщалось, что около 100 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы.Так, 63 рейса задержали и три отменили в аэропорту Домодедово.

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