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Около 100 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Около 100 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Юлия Ямпольская

Город

Почти 100 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Отмечается, что во Внукове задержано 15 рейсов и отменен один, в аэропорту Домодедово 63 рейса задержали и три отменили. Кроме того, в Шереметьеве задержали 17 рейсов.

Ранее сообщалось, что аэроэкспрессы курсируют до аэропортов Москвы в штатном режиме, несмотря на снегопад.

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