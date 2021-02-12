«Снежный Армагеддон»: синоптик призвал москвичей приготовиться к метели столетия

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

О небывало мощном снегопаде предупредил жителей столичного региона ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он рассказал «Вечерней Москве», как долго продлится «метель столетия» и стоит ли ждать потепления.

— Сегодня (12 февраля — прим. «ВМ») нас атаковал циклон «Уолкер». Его центр — над Белгородом. С каждым часом погода в Москве будет только ухудшаться. Пика ненастье достигнет вечером. В ночь на субботу количество выпавших осадков составит 28 миллиметров. Это 80 процентов от месячной нормы. Сугробы вырастут до 60 сантиметров и останутся до конца февраля. Приближающийся Валентинов день можно считать рекордсменом по снежному покрову, — сказал Тишковец.

Метеоролог предупредил о метели в пятницу, 12 февраля. Вечером и ночью будет очень плохая видимость, заносы на дорогах, транспортный коллапс, сказал он. По его словам, автомобильные пробки и отложенные вылеты в аэропортах обеспечены.

Специалист центра погоды «Фобос» предсказал температуру вечером от минус 10 до минус 15 градусов. По его словам, нас ждет сильный северо-восточный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду и порывами до 17 метров в секунду. Влажность воздуха — до 90 процентов. Реальная температура будет казаться ниже, люди ощутят мороз как при минус 25. «Снежный Армагеддон» продлится до утра, предостерег Тишковец.

Завтра, 13 февраля, столица окажется в тыловой части циклона. В ночь на субботу будет минус 12–17 градусов, днем — минус 10–15. Ожидаются кратковременные «заряды» снега. К вечеру — просветы в небе, метель утихнет.

— В воскресенье, 14 февраля, периодически небольшой снегопад, ночью минус 13–18, днем минус 10–15. В понедельник, 15 февраля, инициативу перехватит скандинавский антициклон. Осадки прекратятся, облака поредеют, усилится радиационное выхолаживание. Ночью в понедельник до минус 20, во вторник минус 20–25. В среду, 17 февраля, минус 24–29. Днем минус 15–20, — добавил представитель метеослужбы.

Тишковец сообщил, что после снегопадов идет похолодание. Это очередная волна арктического вторжения. По словам собеседника «Вечерней Москвы», пока потепления не предвидится и близко.

— Мы переживаем метель столетия, о глобальном потеплении говорить не приходится, — заключил специалист «Фобос».

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