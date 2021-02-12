Синоптик сообщил, что пик погодного ненастья в Москве ожидается в ночь на субботу

Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Непогода в столице будет усиливаться с каждым часом и достигнет пика в ночь на субботу, 13 февраля. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Погода с каждым часом будет все хуже и хуже. И на пик ненастье выйдет сегодня вечером и особенно в ночь на субботу, — цитирует его слова РИА Новости.

Синоптик отметил, что видимость ухудшится до нескольких сотен метров.

Ранее сообщалось, что в столице и в Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за метели, гололедицы и сильного ветра.

По данным МЧС, метель продлится в столице до 13–14 февраля. В Москве ожидается снегопад и усиление ветра с порывами до 13–18 метров в секунду. На улицах может выпасть порядка 25–30 миллиметров осадков.

В департаменте транспорта призвали москвичей соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями.

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