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Дептранс призвал москвичей быть внимательнее на дорогах из-за снегопада
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Дептранс призвал москвичей быть внимательнее на дорогах из-за снегопада

Анастасия Волоснова

Город

Москвичам стоит быть внимательнее во время движения из-за гололеда и метели. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы со ссылкой на предупреждение от МЧС.

По данным ведомства, метель продлится в столице до 13–14 февраля. В Москве ожидается снегопад и усиление ветра с порывами до 13–18 метров в секунду. На улицах может выпасть порядка 25–30 миллиметров осадков.

Экстренное предупреждение МЧС будет действовать с 21:00 четверга, 11 февраля. На дорогах столицы может образоваться гололедица и налипание снега, а также возможно ухудшение видимости.

В департаменте транспорта призвали москвичей соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями. Автомобилистам рекомендуют избегать внезапных маневров и не отвлекаться на гаджеты. Жителям столицы стоит пользоваться общественным транспортом и планировать свои поездки заранее, добавили в пресс-службе.

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МЧСдепартамент транспорта столицыснег
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