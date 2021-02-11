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Петр Бирюков возглавил оперативный штаб по координации работы городских служб во время снегопада
Фото: Официальный сайт мэра Москвы (https://www.mos.ru/)

Петр Бирюков возглавил оперативный штаб по координации работы городских служб во время снегопада

Анастасия Волоснова

Город

Для координации работ по уборке столичных дорог во время снегопада был создан оперативный штаб, который возглавил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков. Об этом рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.

По данным синоптиков, вечером в четверг, 11 февраля, в столице ожидаются сильный снегопад и ветер 15–20 метров в секунду. Из-за метели на дорогах могут быть снежные заносы и гололедица. Температура воздуха достигнет минус 15 градусов, на дорогах может выпасть 20–30 миллиметров осадков, уровень снега может вырасти до 25–35 сантиметров.

По словам Бирюкова, коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Отмечается, что снегоуборочная техника будет проводить сплошное подметание проезжей части и совершать противогололедную обработку. В зависимости от количества снега уборка будет производиться раз в несколько часов. На опасных участках дороги в Новой Москве и на МКАД организуют дежурство тягачей.

— Для уборки снега будет задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки. Снег будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации, — отметил Петр Бирюков.

По словам заммэра, из-за сильных морозов в ближайшие дни на предприятиях Комплекса городского хозяйства будут круглосуточно дежурить специалисты, готовые обеспечить оперативную уборку дорог. Для расчистки улиц в постоянной готовности находится 1,5 тысячи аварийных бригад и 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения и резервного топлива.

Петр Бирюков призвал автомобилистов и пешеходов быть внимательнее на дорогах из-за снегопада.

Читайте также: Сергей Собянин: Для уборки снега будут выведены все службы Комплекса городского хозяйства

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