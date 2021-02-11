Петр Бирюков возглавил оперативный штаб по координации работы городских служб во время снегопада

Фото: Официальный сайт мэра Москвы (https://www.mos.ru/)

Для координации работ по уборке столичных дорог во время снегопада был создан оперативный штаб, который возглавил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков. Об этом рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.

По данным синоптиков, вечером в четверг, 11 февраля, в столице ожидаются сильный снегопад и ветер 15–20 метров в секунду. Из-за метели на дорогах могут быть снежные заносы и гололедица. Температура воздуха достигнет минус 15 градусов, на дорогах может выпасть 20–30 миллиметров осадков, уровень снега может вырасти до 25–35 сантиметров.

По словам Бирюкова, коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Отмечается, что снегоуборочная техника будет проводить сплошное подметание проезжей части и совершать противогололедную обработку. В зависимости от количества снега уборка будет производиться раз в несколько часов. На опасных участках дороги в Новой Москве и на МКАД организуют дежурство тягачей.

— Для уборки снега будет задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки. Снег будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации, — отметил Петр Бирюков.

По словам заммэра, из-за сильных морозов в ближайшие дни на предприятиях Комплекса городского хозяйства будут круглосуточно дежурить специалисты, готовые обеспечить оперативную уборку дорог. Для расчистки улиц в постоянной готовности находится 1,5 тысячи аварийных бригад и 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения и резервного топлива.

Петр Бирюков призвал автомобилистов и пешеходов быть внимательнее на дорогах из-за снегопада.

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