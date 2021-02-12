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Москвичи смогут наблюдать брачные игры зимующих крякв
Фото: «Вечерняя Москва»

Москвичи смогут наблюдать брачные игры зимующих крякв

Анастасия Колоскова

Город

На столичных водоемах в середине февраля начнутся брачные игры оставшихся в городе на зимовку крякв. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Уточняется, что в этом году зимой в Москве остались более 8 тысяч крякв, из них 3 тысячи 749 утоки 4 тысячи 260 селезней.

— В середине февраля они начинают образовывать пары на местах зимовки, и можно будет наблюдать брачный ток (танец). Самец может быть в какой-то степени и с одной, и несколькими самками. При этом он может вести себя агрессивно по отношению к своей самке, не давать ей спокойно сидеть на гнезде, накидываться на самок с выводком, — цитирует сообщение департамента агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что крякву чаще других уток можно увидеть на московских незамерзающих водоемах. Специалисты пояснили, что кряквы устраивают гнезда на земле, иногда далеко от водоема. Самки стараются держаться от самцов подальше. После выводка их птенцы сразу становятся самостоятельными.

Как отмечают орнитологи, уток можно подкармливать зерном, геркулесом и белым хлебом, но исключительно во время морозов ниже 15 градусов. Они добавили, что не следует откармливать уток, как как в этом случае они перестают добывать себе пищу самостоятельно.

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зимовкаСтоличные водоемыутки
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