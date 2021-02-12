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Синоптики сообщили о наступлении аномального холода в ЦФО с 15 февраля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Синоптики сообщили о наступлении аномального холода в ЦФО с 15 февраля

Юлия Курганова

Общество

Похолодание до минус 23-25 градусов придет в регионы Центрального федерального округа (ЦФО) с понедельника, 15 февраля. Температура будет ниже нормы на 8-10 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Температура в выходные повысится — максимальная температура будет составлять от минус 9 до 13 градусов днем, а ночью — от 13 до 15 градусов мороза. Это на 3-4 градуса ниже нормы, но в понедельник снова ожидается похолодание. Ночью в понедельник уже будет минус 18-23 градуса, в ночь на вторник — до 25 градусов мороза, — рассказал он.

Синоптик отметил, что небольшое потепление в выходные жители ЦФО почти не смогут ощутить, потому что из-за ветра и влажности температура воздуха будет казаться значительно холоднее.

Дневная температура со следующей недели будет опускаться до минус 16 градусов, добавил Вильфанд, передает ТАСС.

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ЦФОпохолоданиеРоман Вильфанд
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