Синоптики сообщили о наступлении аномального холода в ЦФО с 15 февраля

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Похолодание до минус 23-25 градусов придет в регионы Центрального федерального округа (ЦФО) с понедельника, 15 февраля. Температура будет ниже нормы на 8-10 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Температура в выходные повысится — максимальная температура будет составлять от минус 9 до 13 градусов днем, а ночью — от 13 до 15 градусов мороза. Это на 3-4 градуса ниже нормы, но в понедельник снова ожидается похолодание. Ночью в понедельник уже будет минус 18-23 градуса, в ночь на вторник — до 25 градусов мороза, — рассказал он.

Синоптик отметил, что небольшое потепление в выходные жители ЦФО почти не смогут ощутить, потому что из-за ветра и влажности температура воздуха будет казаться значительно холоднее.

Дневная температура со следующей недели будет опускаться до минус 16 градусов, добавил Вильфанд, передает ТАСС.

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