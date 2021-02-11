Онищенко предупредил о смертельной опасности во время снегопада

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

На Москву надвигается самая настоящая февральская метель. МЧС уже разослало жителям столицы СМС-предупреждения о снеге, гололеде и усилении ветра до 18 метров в секунду с 21 часа 11 февраля до 15 часов 13 февраля. Предостеречь горожан об опасных явлениях погоды решил и академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

По его словам, гражданам в такую погоду необходимо быть осторожными, чтобы избежать травм и не попадать в аварии на дорогах.

В первую очередь, говорит Онищенко, необходимо одеваться по сезону. Это касается как верхней одежды, так и обуви. Тем более февраль 2021 года может стать одним из самых холодных за последние годы.

— Но на ногах должна быть не просто теплая обувь. Сейчас, когда под снегом лежит припорошенный лед, обувь должна быть на хорошем протекторе, чтобы минимизировать скольжение и падения, — рекомендовал врач в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Кроме того, он рекомендует пешеходам внимательнее смотреть по сторонам при переходе дороги и придерживаться правил дорожного движения, особенно на нерегулируемых перекрестках. Тормозной путь у автомобилей в условиях снегопада длиннее.

— Если вы вступали на тротуар и смотрели в противоположную сторону от движения машины, то так делать не надо. Бросьте эту привычку, машина не сможет остановиться так, как вам хотелось. Вы можете оказаться под ее колесами. Обвинят в этом водителя, но вам от того, что получите травму, не дай бог, инвалидность, легче не будет, — предостерег собеседник «ВМ».

Также, говорит Онищенко, поскольку снега на крышах домов станет много, начнется сход рукотворных лавин, и это уже «смертельно опасно». Причем страдают от падения тяжелых глыб как взрослые, так и дети, резюмировал спикер.

Ранее в столице продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до полудня 12 февраля. Помимо этого, специалисты предупредили о снеге и вероятности обледенения в регионе. Период действия предупреждения — с 21:00 11 февраля до 21:00 12 февраля.

Помимо этого, в Москве ожидается сильнейший снегопад. По прогнозам синоптиков, он начнется в ночь с 11 на 12 февраля и продлится до 14 февраля. За это время выпадет до 80 процентов месячной нормы осадков, сугробы вырастут до 50 сантиметров.

Читайте также: Трехдневные снегопады в Москве. Как распланировать поездку и не опоздать