Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве из-за снега и гололедицы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве из-за снега и гололедицы

Виктория Родимкина

Город

В столице и Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России в четверг, 11 февраля.

— Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна, — отмечается в сообщении.

Предупреждение будет действовать до полудня 12 февраля. Помимо этого, специалисты предупредили о снеге и вероятности обледенения в регионе. Период действия предупреждения — с 21.00 11 февраля до 21.00 12 февраля.

Ранее синоптик спрогнозировал трехдневный снегопад в Москве.

Читайте также: Штормовое предупреждение объявили в Москве из-за снегопада 12–14 февраля

погода в столице«Желтый» уровень погодной опасностипрогноз погоды
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Поставьте на место Железного Феликса

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Олимпиаде: когда пройдут два года унижений

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет кино

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Стратегические точки роста Москвы

Все мнения
О проекте