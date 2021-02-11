«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве из-за снега и гололедицы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В столице и Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России в четверг, 11 февраля.

— Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна, — отмечается в сообщении.

Предупреждение будет действовать до полудня 12 февраля. Помимо этого, специалисты предупредили о снеге и вероятности обледенения в регионе. Период действия предупреждения — с 21.00 11 февраля до 21.00 12 февраля.

Ранее синоптик спрогнозировал трехдневный снегопад в Москве.

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