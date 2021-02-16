«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области из-за гололедицы

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Согласно сообщению, предупреждение будет действовать в столице до 11:00 четверга, 18 февраля, а в Подмосковье — до 12:00 среды, 17 февраля.

— Погода потенциально опасная. Гололедица, — отметили в Гидрометцентре.

Из-за сильного похолодания в Московской области также действует «оранжевый» уровень опасности. Он продлится до 11:00 четверга, 18 февраля. Уточняется, что температура в регионе может упасть на 7–12 градусов ниже нормы.

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