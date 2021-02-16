Мобильные топливозаправщики помогают убирать снег с дорог Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Мобильные топливозаправщики помогают убирать снег со столичных улиц и дворов. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.

Машины стоят на дежурстве возле коммунальных объектов и занимаются дозаправкой спецтехники, объяснили в ведомстве.

— Они дежурят на объектах дорожного хозяйства и при необходимости дозаправляют тротуароуборочные машины, фронтальные и лаповые снегопогрузчики, средства малой механизации, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что топливозаправщики позволяют спецтехнике не тратить время на поездки к автозаправочным станциям.

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