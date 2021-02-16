Москвичей предупредили о высокой загруженности дорог из-за снегопада
В столице в ближайшие часы прогнозируется высокая загруженность дорог, спровоцированная снегопадом. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» во вторник, 16 февраля.
Уточняется, что на улицах города из-за начавшегося снегопада образовалась гололедица. При этом коммунальная техника продолжает убирать снег с проезжей части и тротуаров.
Затрудненное движение выявили в центре города, на Садовом кольце и ТТК, а также на севере и юге МКАД и на шоссе Энтузиастов.
— Загруженность дорог останется высокой до 20:30, — отметили в сообщении.
В дептрансе также призвали водителей пересесть на общественный транспорт.
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