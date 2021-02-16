Москвичей предупредили о высокой загруженности дорог из-за снегопада

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Садовое кольцо Карта всех событий

В столице в ближайшие часы прогнозируется высокая загруженность дорог, спровоцированная снегопадом. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» во вторник, 16 февраля.

Уточняется, что на улицах города из-за начавшегося снегопада образовалась гололедица. При этом коммунальная техника продолжает убирать снег с проезжей части и тротуаров.

Затрудненное движение выявили в центре города, на Садовом кольце и ТТК, а также на севере и юге МКАД и на шоссе Энтузиастов.

— Загруженность дорог останется высокой до 20:30, — отметили в сообщении.

В дептрансе также призвали водителей пересесть на общественный транспорт.

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