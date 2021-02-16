Коммунальные службы очистят дороги Москвы от вновь выпавшего снега

Фото: Кардашов Антон / АГН «Москва»

Коммунальные службы будут очищать столичные дороги от снега, выпавшего во вторник, 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства в своем Telegram-канале.

Уточняется, что специалисты подметут дороги и проведут противогололедную обработку.

— В столице вновь идет снег. По прогнозам синоптиков, прирост свежевыпавшего снега составит до двух сантиметров. По мере выпадения осадков городские службы проведут сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, — добавили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что москвичей будут заранее уведомлять о выходе колонн снегоуборочной техники на уборку.

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