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Коммунальные службы очистят дороги Москвы от вновь выпавшего снега
Фото: Кардашов Антон / АГН «Москва»

Коммунальные службы очистят дороги Москвы от вновь выпавшего снега

Анастасия Волоснова

Город

Коммунальные службы будут очищать столичные дороги от снега, выпавшего во вторник, 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства в своем Telegram-канале.

Уточняется, что специалисты подметут дороги и проведут противогололедную обработку.

— В столице вновь идет снег. По прогнозам синоптиков, прирост свежевыпавшего снега составит до двух сантиметров. По мере выпадения осадков городские службы проведут сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, — добавили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что москвичей будут заранее уведомлять о выходе колонн снегоуборочной техники на уборку.

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