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Гидролог объяснил, как снегопады повлияют на ситуацию с водой в Крыму
Фото: pixabay.com

Гидролог объяснил, как снегопады повлияют на ситуацию с водой в Крыму

Елена Фролова

Общество

Гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов рассказал, что снегопады в Крыму могут привести к тому, что в летний сезон полуостров может войти с тяжелой ситуацией, касающейся наполнения водохранилищ. Об этом сообщает Nation News.

По его словам, снег в регионе пушистый и маловодный. В районе Ангарского перевала средняя высота сугробов ниже нормы. Она составляет девять сантиметров, а запас воды в снегу — всего 34 процента от нормы.

— Между объемами выпадения осадков и запасами воды существует прямая связь. Нет осадков — нет воды в водохранилищах. К сожалению, в Крыму складывается очень тяжелая ситуация: ни дождей, ни снега, — объяснил эксперт.

Он также отметил, что никакие существующие технологии не могут вызвать мощные осадки в конкретном регионе для решения проблем, связанных с водоснабжением.

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