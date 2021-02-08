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Запасы подземных источников вод подтвердили в Крыму
Фото: Из личного архива Варвары Болондаевой

Запасы подземных источников вод подтвердили в Крыму

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Запасы подземных источников воды, которые необходимы для снабжения Симферополя, подтвердились. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник, 8 февраля.

По его словам, специалисты следят за тем, какой дебит дадут после раскачки скважины. Это необходимо, чтобы понять, какой объем воды будет подаваться на постоянной основе. Пока работы ведутся в соответствии с графиком, отметил Сергей Аксенов.

— Те цифры по объему добываемой воды, на которые мы рассчитывали, подтверждаются, а в некоторых случаях есть незначительные превышения, — сказал глава Крыма.

Он уточнил, что в республике продолжаются работы по бурению скважин. Это нужно, чтобы перевести водоснабжение Симферополя на подземные источники, сообщает РИА Новости.

Ранее около 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина, поставлявшая ресурс через Северо-Крымский канал от Днепра. После воссоединения полуострова с Россией подача воды в республику была прекращена в одностороннем порядке. В связи с этим местным властям пришлось решать вопрос за счет водохранилищ естественного наполнения, однако за последний год они сильно обмелели из-за засухи.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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