Почти пять миллионов кубометров воды накопили водохранилища Крыма за январь

Фото: Из личного архива Варвары Болондаевой

Водохранилища Крыма накопили к началу февраля на 4,7 миллиона кубометров воды больше, чем на конец 2020 года. Об этом во вторник, 2 февраля, заявила гидролог крымского гидрометцентра Наталья Охременко.

По ее словам, общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу февраля составил 36 миллионов кубометров. Однако суммарный запас воды во всех водохранилищах Крыма пока меньше на 48,8 миллиона кубометров, чем к началу февраля 2020 года. Пополнению запасов воды способствовали январские осадки, сообщает РИА Новости.

Ранее около 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина, поставлявшая ресурс через Северо-Крымский канал от Днепра. После воссоединения полуострова с Россией подача воды в республику была прекращена в одностороннем порядке. В связи с этим местным властям пришлось решать вопрос за счет водохранилищ естественного наполнения, однако за последний год они сильно обмелели из-за засухи.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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