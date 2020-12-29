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Власти России заявили, что вопрос обеспечения Крыма водой практически закрыт
Фото: Министерство курортов и туризма Республики Крым

Власти России заявили, что вопрос обеспечения Крыма водой практически закрыт

Ростислав Зубков

Общество

Вопрос с обеспечением Крыма и Севастополя почти решен. Такое мнение выразил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что на полуострове данная проблема немного сложнее, но она решаема: на данный момент идут поиски дополнительных источников, «разбуриваются» существующие запасы водохранилища и бурятся скважины.

— По Севастополю можно сказать, что проблема практически закрыта, сейчас доработаем там, сделаем определенный запас гарантированно, — отметил замглавы правительства в эфире «России 24».

Хуснуллин подчеркнул, что работа над проектом ведется в круглосуточном режиме и не остановится даже 1 января. Он выразил уверенность, что вопрос будет закрыт.

Прежде около 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина, поставлявшая ресурс через Северо-Крымский канал от Днепра. После воссоединения полуострова с Россией подача воды в республику была прекращена в одностороннем порядке. В связи с этим местным властям пришлось решать вопрос за счет водохранилищ естественного наполнения, однако за последний год они сильно обмелели из-за засухи.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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