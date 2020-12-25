«Так ненавидеть людей»: Володин резко высказался о планах Украины по Крыму

Фото: duma.gov.ru / Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации

Украина не сможет сорвать планы Крыма по строительству установок для опреснения воды. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее глава полуострова Сергей Аксенов сообщил, что в январе 2021 года подрядчик готов начать возводить опреснители в регионе, чтобы решить проблему нехватки воды. Первые установки могут появиться в течение 14–15 месяцев, ожидают власти. Однако Киев пообещал «обязательно» помешать этим планам.

В свою очередь Володина поразило то, с какой неприязнью украинские власти относятся к людям.

— Это же надо так ненавидеть людей! Такое отношение к людям Украина демонстрировала в Крыму всегда. Прекратив ранее доступ пресной воды по каналу, теперь они хотят предпринять усилия, чтобы лишить людей воды вообще. Конечно, им это не удастся, — приводит РИА Новости слова парламентария.

Он назвал намерения Киева очередной иллюзией, которая развеется точно так же, как в свое время рухнули планы помешать строительству Крымского моста и приезду туристов на полуостров.

Прежде около 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина, поставлявшая ресурс через Северо-Крымский канал от Днепра. После воссоединения полуострова с Россией подача воды в республику была прекращена в одностороннем порядке. В связи с этим местным властям пришлось решать вопрос за счет водохранилищ естественного наполнения, однако за последний год они сильно обмелели из-за засухи.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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