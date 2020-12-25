«Так ненавидеть людей»: Володин резко высказался о планах Украины по Крыму
Украина не сможет сорвать планы Крыма по строительству установок для опреснения воды. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее глава полуострова Сергей Аксенов сообщил, что в январе 2021 года подрядчик готов начать возводить опреснители в регионе, чтобы решить проблему нехватки воды. Первые установки могут появиться в течение 14–15 месяцев, ожидают власти. Однако Киев пообещал «обязательно» помешать этим планам.
В свою очередь Володина поразило то, с какой неприязнью украинские власти относятся к людям.
— Это же надо так ненавидеть людей! Такое отношение к людям Украина демонстрировала в Крыму всегда. Прекратив ранее доступ пресной воды по каналу, теперь они хотят предпринять усилия, чтобы лишить людей воды вообще. Конечно, им это не удастся, — приводит РИА Новости слова парламентария.
Он назвал намерения Киева очередной иллюзией, которая развеется точно так же, как в свое время рухнули планы помешать строительству Крымского моста и приезду туристов на полуостров.
Прежде около 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина, поставлявшая ресурс через Северо-Крымский канал от Днепра. После воссоединения полуострова с Россией подача воды в республику была прекращена в одностороннем порядке. В связи с этим местным властям пришлось решать вопрос за счет водохранилищ естественного наполнения, однако за последний год они сильно обмелели из-за засухи.
Крымский вопрос
Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.
Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».
Читайте также: Крым ответил на планы Киева сорвать проект по опреснению воды