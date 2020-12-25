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Крым ответил на планы Киева сорвать проект по опреснению воды
Фото: Из личного архива Варвары Болондаевой

Крым ответил на планы Киева сорвать проект по опреснению воды

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Желание властей Киева сорвать строительство опреснительных установок в Крыму продиктовано их «злобной разрушительной сущностью». Об этом в пятницу, 25 декабря, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее глава российского полуострова Сергей Аксенов сообщил, что в январе 2021 года подрядчик готов начать строительство опреснителей в регионе, чтобы решить проблему с нехваткой воды.

Гемпель отметил, что украинские власти продолжают враждебную политику к жителям Крыма. Этим Киев нарушает международные нормы и права человека.

— Злобная и злопамятная политика Украины похожа на куклу в кукольном театре, которая делает конвульсивные движения, — цитирует Гемпеля РИА Новости.

Ранее около 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина, поставлявшая ресурс через Северо-Крымский канал от Днепра. После воссоединения Крыма с Россией подача воды в республику была прекращена в одностороннем порядке. В связи с этим местным властям пришлось решать вопрос за счет водохранилищ естественного наполнения, однако за последний год они сильно обмелели из-за засухи.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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