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Врач рассказал, как горожанам подготовиться к приходу «барической пилы»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Врач рассказал, как горожанам подготовиться к приходу «барической пилы»

Анастасия Чанцева

Здоровье

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников поедлился рекомендациями, которые следует соблюдать во время резких скачков атмосферного давления.

— Зная прогнозы на погоду, можно своевременно принять меры, позволяющие перенести этот период с меньшим негативным влиянием. Что нужно делать: утром и вечером измерять свое давление, своевременно принимать прописанные врачом лекарственные препараты, — рассказал Тяжельников.

Он также посоветовал всегда носить лекарства на случай обострения заболевания. По его будет на это время отказаться от физических нагрузок, избегать стрессов и чрезмерной усталости, а также спать не меньше 8 часов.

— Также важно скорректировать рацион питания. Гипертоникам — увеличить в рационе количество фруктов и овощей, содержащих калий, отказаться от кофе и солений, — уточнил врач.

Гипотоникам он рекомендовал начинать день с полезного завтрака, а в течение дня кушать овощи и фрукты. По возможности употреблять тонизирующие средства, такие как лимонник, элеутерококк или шиповник, передает РИА Новости.

Ранее синоптики сообщили, что в праздники жителей столицы ждет «барическая пила» в виде резких скачков атмосферного давления, что скажется на метеозависимых людях.

Читайте также: «Мороз и повышенное давление»: синоптики рассказали о погоде в Москве 18 февраля

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