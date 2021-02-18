«Мороз и повышенное давление»: синоптики рассказали о погоде в Москве 18 февраля

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В четверг, 18 февраля, погоду в столичном регионе будет определять юго-восточная периферия антициклона, который принес морозную погоду без существенных осадков.

Температура воздуха в Москве составит 14-16 градусов ниже нуля, в Московской области возможно до 19 градусов мороза. В ночные часы столбики термометров будут опускаться ниже двадцатиградусных отметок.

Ветер прогнозируется слабый. Атмосферное давление вырастет до 755 миллиметров ртутного столба, содержание кислорода в приземном слое воздуха окажется выше нормативных значений.

Такое сочетание погодных условий могут негативно сказаться на самочувствии пожилых и детей, людей с сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие пять дней в большинстве российских регионов будет наблюдаться холодная аномалия, которую обозначают на синоптической карте оттенками синего цвета.

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