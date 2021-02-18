«Синяя» погода ожидает россиян в ближайшие пять дней

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Метеорологи обещают «синюю» погоду на большей части территории России в ближайшие пять дней, с 18 по 22 февраля. Об этом в четверг, 18 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как пояснил специалист, это означает, что в большинстве российских регионов будет наблюдаться холодная аномалия, которую обозначают на синоптической карте оттенками синего цвета.

— Фактически, если смотреть на среднюю аномалию температуры на ближайшие пять дней, с 18 февраля по 22 февраля, то практически вся территория нашей страны окрашена голубым, а большей частью — синим цветом, то есть холодная погода, — рассказал Вильфанд.

В частности, в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах столбики термометров 18-19 февраля будут показывать значения примерно на 12 градусов ниже нормы.

Синоптик отметил, что лишь на Камчатке и Сахалине температура будет выше климатической нормы на шесть-восемь градусов, а на Дальнем Востоке — примерно на четыре градуса, сообщает РИА Новости.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие несколько дней в столичном регионе прогнозируется неустойчивая погода, а также скачки температуры воздуха. Вслед за этим специалисты ожидают очередное похолодание.

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