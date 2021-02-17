Ныряющий циклон: москвичам пообещали теплое окончание зимы

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Последняя неделя зимы и начало весны в столичном регионе будут снежными, но теплыми. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщила метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, погоду в столице в начале будущей недели будет определять ныряющий циклон, который придет в мегаполис с северо-запада и принесет осадки в виде снега:

— В период с 22 по 24 февраля в столице может выпасть до десяти сантиметров снега. В этом временном промежутке ожидается холодная погода. До 24-го числа температурные показатели будут сохраняться в пределах минус 22–25 градусов ночью, а в дневные часы останутся на уровне минус 10–15 градусов.

Что касается последующих дней, то в столице ожидаются значительные температурные перепады.

— Начиная с 25 февраля нас ждет повышение температуры до минус 12–17 градусов в ночные часы и минус 7–12 в дневные, — уточнила собеседница «ВМ».

Эксперт добавила, что в новый месяц столица вступит с осадками в виде снега и температурой, близкой к климатической норме:

— Это означает, что последняя неделя зимы и первая неделя весны будут теплыми и приятными.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Непогода продлится в столичном регионе до четверга, 18 февраля.

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