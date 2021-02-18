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Москвичей предупредили о неустойчивой погоде и температурных скачках
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Москвичей предупредили о неустойчивой погоде и температурных скачках

Татьяна Плотникова

Город

В ближайшие несколько дней в столичном регионе прогнозируется неустойчивая погода, а также скачки температуры воздуха. Об этом в четверг, 18 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик рассказал, что днем 18 февраля в Москве ожидается 17-18 градусов ниже нуля, в ночь на 19 февраля — до 24 градусов мороза. При этом в Подмосковье местами не исключены морозы до 27 градусов.

В субботу, 20 февраля, метеорологи обещают температуры от -19 до -23, местами — до -30 градусов.

— Затем опять в субботу опять ложбинка, температура опять повышается и днем будет около минус десяти градусов, — рассказал Вильфанд.

При этом в конце текущей недели температура воздуха, по прогнозам, окажется ниже климатической нормы на десять градусов, а во второй половине дня в субботу — всего на пять.

Следующая неделя начнется с облачной и менее морозной погоды, обещает синоптик. Днем в понедельник, 22 февраля, прогнозируется от трех до восьми градусов ниже нуля, при этом возможен снег.

Вслед за этим специалисты ожидают очередное похолодание. Во вторник, 23 февраля, возможно до 15 градусов мороза, ночью — до 18 градусов ниже нуля. Это на шесть-семь градусов меньше климатической нормы конца февраля, рассказал Вильфанд РИА Новости.

Ранее метеозависимых москвичей предупредили о приходе «барической пилы» в столицу. Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, скачки атмосферного давления начнутся в столице в выходные и будут длиться в течение праздничных дней.

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Роман ВильфандГидрометцентр РФМосква
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