Московское дерби «Динамо» и «Спартака» может пройти при 14 градусах мороза

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Москве ожидается до 14 градусов мороза в субботу, 20 февраля, когда пройдет матч одной восьмой финала Кубка России по футболу между столичными командами «Динамо» и «Спартак».

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в столице вечером 20 февраля прогнозируется будет переменная облачность без осадков, температура 11–14 градусов ниже нуля и слабый ветер.

При этом прогноз может быть уточнен, подчеркнул синоптик.

Между тем регламент требует, чтобы при температуре воздуха ниже минус 15 градусов согласие на матч дали игроки обеих команд. Даже в случае обоюдного согласия окончательное решение о возможности проведения встречи принимает судья, сообщает РИА Новости.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие пять дней в большинстве российских регионов будет наблюдаться холодная аномалия, которую обозначают на синоптической карте оттенками синего цвета — «синяя погода».

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