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«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за ветра 6 апреля
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за ветра 6 апреля

Анастасия Волоснова

Город

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области на вторник, 6 апреля, из-за ветра. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Уточняется, что порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В Гидрометцентре назвали погоду в столичном регионе 6 апреля «потенциально опасной».

В Москве предупреждение будет действовать 6 апреля с 11:00 до 18:00, в Подмосковье — с 8:00 до 19:00, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее синоптик предупредил о возвращении дождей в Центральную Россию в среду, 7 апреля.

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