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Снег в Москве окончательно растает к концу недели
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Снег в Москве окончательно растает к концу недели

Анастасия Волоснова

Город

Снег окончательно растает на улицах Москвы в течение недели из-за потепления и дождей. Об этом сообщается на портале «Метеоновости» в понедельник, 5 апреля.

С понедельника, 5 апреля, по среду, 7 апреля, температура воздуха в Москве составит плюс 10-12 градусов. По словам синоптиков, 7 апреля в столицу придут дожди, порывы ветра усилятся до 14 метров в секунду. В четверг, 8 апреля, в Москву придет циклон, который принесет непогоду.

— Она ожидается пасмурной, дождливой и ветреной. Южный ветер в порывах усилится до 15-17 метров в секунду. Ночи станут теплее, под утро от 1 до 6 тепла, а днем, в отсутствие солнечного прогрева, максимальная температура 5-10 градусов, — говорится в сообщении.

В пятницу, 8 апреля, ожидается небольшой дождь ночью, а температура воздуха днем составит плюс 7-12 градусов. На фоне потепления и из-за дождей снег в столице окончательно растает.

— Несмотря на небольшие колебания температуры, ее среднесуточное значение на предстоящей неделе ожидается выше нормы на два-три градуса, а дожди окончательно расправятся со снежным покровом в столице, — отметили синоптики.

Ранее синоптики предупредили о приходе «барической пилы» в Москву к концу недели.

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