Тушканчиков в Московском зоопарке вынули из холодильников после спячки
Тушканчиков в Московском зоопарке вынули из холодильников, где они провели пять месяцев в зимней спячке. Об этом рассказала генеральный директор Московского зоосада Светлана Акулова.
В дикой природе тушканчики впадают в спячку в зависимости от погоды и наличия еды. Обычно животные засыпают, когда температура воздуха опускается ниже плюс 4 градусов.
В Московском зоопарке живет один большой тушканчик и два малых. Специалисты создают для них условия, близкие к жизни в дикой природе. Зимой температуру в вольере начинают постепенно понижать, давая тушканчикам калорийный корм, благодаря которому животные набирают достаточный вес для спячки.
Для спячки животных помещают в холодильные камеры в деревянных боксах, обтянутых поролоном. Температура в камерах составляет плюс 2-4 градуса. Во время сна температура тела тушканчиков снизилась с 37 до 4 градусов, а частота сердцебиения — с 300 до 5-6 ударов в минуту.
— В течение всей зимы специалисты неустанно следили за самочувствием и весом питомцев. Когда они потеряли примерно четверть веса и их масса достигла летних показателей, зверьков начали будить. Зоологи осторожно достали боксы из холодильников и переместили тушканчиков в вольеры с домиками. Там они будут постепенно отогреваться и скоро станут более активными, — пояснила Светлана Акулова.
Сейчас тушканчиков кормят легкой пищей. Животных пока не показывают посетителям зоопарка, так как вольер тушканчиков переустраивают для более комфортной жизни, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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