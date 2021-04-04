Кинолог Голубев объяснил, как вывести собаку из депрессии

Фото: pixabay

Собака сможет выйти из депрессии, если получит ласку и заботу. Об этом рассказал кинолог Владимир Голубев.

Животное может впасть в депрессию из-за смерти своего владельца или из-за его длительного отсутствия дома. В таких случаях нужно быть рядом с собакой, заботиться о ней, но не навязывать активную жизнь, считает Голубев.

По его словам, хозяевам стоит оставлять питомцам вещь со своим запахом перед уходом. Не грустить любимцу также может помочь прогулка по необычным местам, новые лакомства или пищащие игрушки.

Голубев напомнил, что во время депрессии животные могут отказываться от еды, поэтому стоит обратиться к специалисту, если сложно самостоятельно вернуть питомца к активной жизни, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Ролики о жителях «Москвариума» появились на платформе #Москвастобой