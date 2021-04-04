Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Кинолог Голубев объяснил, как вывести собаку из депрессии
Фото: pixabay

Кинолог Голубев объяснил, как вывести собаку из депрессии

Анастасия Волоснова

Животные

Собака сможет выйти из депрессии, если получит ласку и заботу. Об этом рассказал кинолог Владимир Голубев.

Животное может впасть в депрессию из-за смерти своего владельца или из-за его длительного отсутствия дома. В таких случаях нужно быть рядом с собакой, заботиться о ней, но не навязывать активную жизнь, считает Голубев.

По его словам, хозяевам стоит оставлять питомцам вещь со своим запахом перед уходом. Не грустить любимцу также может помочь прогулка по необычным местам, новые лакомства или пищащие игрушки.

Голубев напомнил, что во время депрессии животные могут отказываться от еды, поэтому стоит обратиться к специалисту, если сложно самостоятельно вернуть питомца к активной жизни, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Ролики о жителях «Москвариума» появились на платформе #Москвастобой

врачдепрессиясобаки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в